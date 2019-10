Un prezidenţiabil a sesizat Parchetul împotriva BEC şi a candidaţilor „favorizaţi” de către instituţie

16:20

Piesa „Wake Me Up When September Ends” a înregistrat, luni, 395.000 de vizualizări pe platforma video YouTube, cu 135% mai mult în comparaţie cu alte zile ale anului, potrivit billboard.com. Creşterea numărului de vizualizări este justificată, din moment ce piesa evocă şi este legată de o lună particulară a anului. Melodia „Wake Me Up When September Ends” a fost lansată în anul 2004. Până în prezent, formaţia Greenday a lansat 12 albume de studio: „39/Smooth” (1990), „Kerplunk” (1992), „Dookie”...