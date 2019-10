Reprezentanţi ai talibanilor s-au întâlnit cu emisarul SUA pentru Afganistan, în cursul unei vizite la Islamabad (surse)

18:20

New York, 4 oct /Agerpres/ - Vedeta Jennifer Lopez şi cântăreţul Maluma au anunţat joi pe reţelele de socializare că filmează împreună 'Marry Me', o comedie romantică a cărei acţiune se petrece la New York, în care mai joacă Owen Wilson şi care presupune reîntoarcerea actriţei la acest gen care a consacrat-o, relatează EFE.Surse apropiate producţiei au declarat că muzicianul columbian Maluma îl interpretează pe Bastian, un rocker care este iubitul vedetei pop Kat Valdés (Jennifer Lopez) pe care o părăseşte cu puţin înainte de nuntă la sala Madison Square Garden.Comedia este regizată de Kat Coiro, realizatoarea unor seriale de succes precum 'Shameless' şi 'Modern Family'."Este distractiv când artişti din genuri diferite se unesc şi contribuie la crearea a ceva special, autentic şi adevărat", scrie Jennifer Lopez într-un mesaj pe reţelele de socializare postând o imagine cu Maluma, din prima zi a filmărilor. Vezi această postare pe Instagram The art of collaboration...it’s what I love about this business!!! True magic happens when inspiration meets the absence of ego. It’s so much fun when different artists come together and everyone contributes to create something special and true and real for everyone to experience and enjoy!! Issa flow... Here we go!!! @maluma #owenwilson @MarryMeMovie #Day1 #musicandmoviesmeet #dreamcometrue O postare distribuită de Jennifer Lopez (@jlo) pe Oct 3, 2019 la 11:33 PDT La rândul său, solistul columbian, care şi-a exprimat de multe ori pasiunea pentru cinematografie, notează: "Azi mi-am împlinit visul pe care îl aveam de mic. Îi mulţumesc lui Dumnezeu şi vieţii". Maluma a negociat de multe luni pariciparea sa în acest film care marchează reîntoarcerea lui J Lo la comediile romantice. Vezi această postare pe Instagram DAY ONE / DIA UNO @jlo O postare distribuită de MALUMA (@maluma) pe Oct 3, 2019 la 10:47 PDT Maluma va îmbina filmările la 'Marry me' cu concertele din turneul său '11:11', cu care se va prezenta săptămâna aceasta la Boston şi Newa York, iar săptămânile viitoare la Orlando şi Miami, în Florida.La rândul său, Jennifer Lopez şi-a încheiat turneul 'It's My Party' şi promovările la filmul 'Hustlers'. În 'Marry Me', pe lângă actriţă principală va fi şi producător.Actriţa de origine portoricană pregăteşte, de asemenea, pentru HBO, filmul 'The Goodmother', despre columbianca Griselda Blanco, cunoscută drept "naşa cocainei" cu care îşi va face debutul regizoral.Jennifer Lopez şi Owen Wilson au mai jucat împreună în Anaconda (1997), un film în regia lui Luis Llosa.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dãdârlat)