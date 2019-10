Cuplu surprins făcând sex pe maşină în mijlocul zilei: Cei doi pot fi văzuţi de oricine foloseşte un serviciu popular de navigaţie | FOTO, VIDEO

16:50

• La început, când a aflat că bărbatul fusese stripper încă de când avea 21 ani, a rămas şocată. Însă, după 6 luni, femeia l-a vizitat în Statele Unite ale Americii şi a rămas definit acolo. În prezent, cei doi, care au 3 copii împreună şi sunt patronii cluburilor de striptease Hunk-O-Mania, locuiesc în Holmdel, New Jersey. The view from my office window #hunkomania #whataview #hunkoftheday #hardwork #dollarbills #malestrippershow #malestrippers #bacheloretteparty #crazyjob #lovemyjob Ja...