Un antrenor de box din București, reținut în cazul crimei din Piața Constituției » Comunicatul emis de Poliția Capitalei

Vlad Munteanu (38 de ani), fost mijlocaș stânga, în prezent manager la loturile naționale, a fost invitatul lui Victor Vrînceanu la GSP LIVE și a povestit un episod de pe vremea când juca la Bacău, sub comanda lui Florin Halagian. „Aveam 18 ani, cel mai tânăr de la Bacău avea 25-26 de ani. Am fost rezervă în primul meci. Halagian ne punea să scriem echipa cu o seară înainte, dar eu nu m-am trecut pe foaie. Am pus un jucător mai experimentat. ...