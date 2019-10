Supranumit “o versiune non-fiction a lui Spotlight”, documentarul românesc “Colectiv” va fi distribuit în America de companiile care au promovat cele mai importante filme despre jurnalism

Magnolia și Participant sunt cei doi distribuitori care au anunțat cumpărarea drepturilor documentarului realizat de Alexander Nanau. În ultimii 8 ani, firma Participant s-a ocupat și de: Spotlight, The Post, Citizenfour, Page One: Inside the New York Times. “Cu perspectiva sa curajoasă asupra celei de-a patra puteri în stat, filmul a fost numit versiunea non-fiction […] Post-ul Supranumit “o versiune non-fiction a lui Spotlight”, documentarul românesc “Colectiv” va fi distribuit în America de companiile care au promovat cele mai importante filme despre jurnalism apare prima dată în Libertatea.

