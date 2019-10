Şerban Huidu o face praf pe Irina Rimes de la Vocea României

18:00

Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, se află internat la Spitalul Elias. El s-a prezentat vineri la spital, iar medicii i-au recomandat să rămână internat pentru investigaţii suplimentare şi tratament. Potrivit unor surse medicale din Spitalul Elias, fostul președinte prezintă simptomele unui infarct. Surse medicale susțin că Ion Iliescu suferă de afecţiunea numită „sindrom coronarian