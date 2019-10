Noapte cu accidente rutiere grave | Şase victime după ce trei vehicule s-au ciocnit în Bistriţa-Năsăud / Un mort şi doi răniţi în Cluj, după ce un microbuz cu pasageri a intrat într-un stâlp

20:20

Donald Trump a declarat că a aprobat "documentaţia preliminară" pentru "exceptarea completă de vize" în cazul Poloniei, informează agenţia Associated Press şi publicaţia The Hill. "Polonezii încearcă să obţină acest lucru de multe decenii, am făcut-o pentru poporul polonez, în onoarea polonezilor din SUA şi din Polonia", a precizat Donald Trump. Stephanie Grisham, un purtător de cuvânt al Preşedinţiei SUA, a anunţat că situaţia Poloniei va fi analizată acum de funcţionarii Departamentului pentru...