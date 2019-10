VIDEO | O româncă din Italia a fost filmată în timp ce o bătea și o amenința pe bătrâna pe care era plătită s-o îngrijească! Agresoarea a fost reținută

06:40

Magnolia și Participant sunt cei doi distribuitori care au anunțat cumpărarea drepturilor documentarului realizat de Alexander Nanau. În ultimii 8 ani, firma Participant s-a ocupat și de: Spotlight, The Post, Citizenfour, Page One: Inside the New York Times. “Cu perspectiva sa curajoasă asupra celei de-a patra puteri în stat, filmul a fost numit versiunea non-fiction […] Post-ul Supranumit “o versiune non-fiction a lui Spotlight”, documentarul românesc “Colectiv” va fi distribuit în America de companiile care au promovat cele mai importante filme despre jurnalism apare prima dată în Libertatea.