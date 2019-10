Actriţa americană Diahann Carroll, recompensată cu premiul Tony şi Globul de Aur, a decedat la 84 de ani

22:00

Proiecţia în premieră a lungmetrajului "Călătoria fantastică a Maronei", de Anca Damian, în prezenţa regizoarei, a co-producătorului francez Ron Dyens şi a echipei filmului, a deschis, vineri, cea de-a 14-a ediţie a Festivalului Internaţional de Animaţie Anim'est, eveniment care a avut loc la Cinema City AFI Cotroceni."Filmul este într-un fel neaşteptat, dar este plin de emoţie şi de umor şi este neaşteptat pentru cei care cunosc filmele mele dinainte, însă există o vibraţie foarte tandră şi caldă, care m-a însoţit în toată călătoria asta a fabricării filmului şi care sper să se transmită şi în sălile de cinema. (...) Este un film care este făcut pentru suflet, din suflet şi pentru suflet", a spus Anca Damian pentru AGERPRES.Cel de-al treilea lungmetraj de animaţie semnat de Anca Damian a avut premiera internaţională în luna iunie, la Annecy, cel mai mare Festival de Film de Animaţie din lume, unde filmul a fost inclus în competiţia oficială. Criticii s-au declarat impresionaţi nu numai de stilurile de animaţie îmbinate într-o manieră inedită, ci şi de povestea captivantă a protagonistei, o căţeluşă născută în urma unei poveşti de iubire dintre un dog argentinian şi o metisă atrăgătoare, ce lasă urme profunde în vieţile stăpânilor care, rând pe rând, o primesc în familiile lor. După un accident, ea îşi aminteşte de fiecare dintre ei şi de iubirea necondiţionată pe care le-a purtat-o, indiferent de confortul pe care l-a găsit în căminele lor sau de multele nume pe care i le-au dat, potrivit site-ului Anim'est.La cea de-a 14-a ediţie Anim'est, starurile industriei vin în România cu poveşti, sfaturi şi secrete din culisele celor mai premiate producţii la care au lucrat. Întâlnirile-eveniment cu experţii în domeniu vor avea loc la AWE (Adaptive Work Environment), spaţiu care va găzdui şi o serie de prezentări ale creatorilor autohtoni care fac diferenţa, afirmă organizatorii."Ca în fiecare an, avem un corp de filme de competiţie de lungmetraj, de scurtmetraj, filme de studenţi, filme pentru copii şi, o noutate, avem o secţiune de VR - cinema de virtual reality. Este o noutate pentru că facem un focus pe tehnologii noi în animaţie şi resuscităm nişte filme de science fiction clasice. Mai avem şi nişte secţiuni foarte speciale, de exemplu un focus uriaş pe Estonia, cu mari animatori estonieni contemporani pe care-i aducem la Bucureşti (...), un autor de filme pentru copii, de succes în Estonia, care vine şi el, avem un focus pe două şcoli de animaţie europene, una din Estonia şi una din Franţa, foarte bune. Avem, de asemenea, nişte filme de lungmetraj foarte bine văzute la festivaluri şi în cinematografe, pe care le aducem şi noi aici, cu producători care vin să ni le arate", a declarat Ligia Soare, selecţioner filme pentru copii în cadrul Anim'est.Mihai Mitrică, directorul festivalului, a amintit că ediţia din acest an este mult mai mare, evenimentele din cadrul Anim'est urmând să fie prezentate în 12 spaţii. El a spus că la ediţia a 14-a vor fi prezentate 30 de lungmetraje şi peste 400 de scurtmetraje.Câştigătorul Trofeului Anim'est, care va fi ales din secţiunea competitivă de scurtmetraje, va intra automat pe lista lungă de nominalizări la Premiul Oscar, în categoria Cel mai bun scurtmetraj de animaţie, votată de membrii Academiei Americane de Film.Surpriza absolută a ediţiei va fi întâlnirea cu artistul canadian Robert Valley, cunoscut pentru "Pear Cider and Cigarettes", nominalizat în 2017 la Oscarul pentru Cel mai bun scurtmetraj animat, dar şi pentru sci-fi-ul "Zima Blue", inclus în cunoscuta antologie "Netflix Love Death and Robots". Invitat în acest an în juriul secţiunilor scurtmetraj internaţional şi film studenţesc, Robert Valley nu va rata ocazia de a-şi întâlni fanii din România la Anim'est. În cadrul masterclass-ului "From Comics to Animation", organizat pe 11 octombrie, artistul va povesti despre ce îl inspiră şi despre adevăratele motive pentru care a ales producţia independentă, dar va răspunde şi curiozităţilor legate de colaborările sale cu Gorillaz şi Metallica.Pentru prima dată va ajunge în România şi regizorul şi animator britanic Paul Bush, care va susţine pe 12 octombrie masterclass-ul "Falling in love with the frame".Prezentă la rândul său la această ediţie, Sarah Van Den Boom s-a aflat pe lista favoriţilor la Cristalul Annecy în 2006 şi în 2010, iar anul acesta, cel mai recent scurtmetraj pe care îl semnează, "Raymonde ou l'évasion verticale", a fost nominalizat la premiile César. Sarah va face parte din juriul secţiunilor lungmetraj internaţional şi competiţie românească.Festivalul invitat la ediţia din acest an a Anim'est este Ars Electronica. Directorul festivalului, cercetătorul şi curatorul Jurgen Hagler, va aduce cu el la Bucureşti o mostră din atmosfera futuristă a evenimentului.Compania de producţie franceză Papy 3D este studioul invitat la celei de-a 14-a ediţii Anim'est. Compania a fost înfiinţată în 2006 iar printre fondatorii studioului se numără producătorul Richard Van Den Boom, invitat în acest an în juriul secţiunilor scurtmetraj internaţional şi film studenţesc.Ţara invitată a celei de-a paisprezecea ediţii a Anim'est este Estonia, care a oferit o serie generoasă de artişti de top ai animaţiei europene. Printre reprezentanţii săi se numără Janno Poldma, prezent de două ori în competiţia de la Berlinale cu filmele din trilogia "Lotte" - senzaţia din acest an a secţiunii Minimest. Tot aici va fi prezentat şi "Captain Morten and the Spider Queen", cel mai nou film al lui Kaspar Jancis, invitat în juriul secţiunilor lungmetraj internaţional şi competiţie românească.Una dintre cele mai populare personalităţi estoniene din industrie, desenatorul şi regizorul Priit Parn s-a remarcat, încă de la începutul carierei sale, printr-o estetică aparte. Din 2008, este membru al Academiei Europene de Film, iar la Anim'est va veni însoţit de Olga Parn şi va susţine un masterclass pe 10 octombrie.Noua generaţie de artişti animatori estonieni va fi reprezentată de Chintis Lundgren, artista în vârstă de 38 de ani nominalizată la Annecy, Sundance, Toronto şi Clermont-Ferrand. Ediţia din 2019 a festivalului, care are loc de vineri până pe 13 octombrie, se va desfăşura la Cinema Elvira Popesco, Cinemateca Eforie, Cinema City AFI Cotroceni, Opera Comică pentru Copii, VR Experience la KUBE Musette, AWE, MARe/Muzeul de Artă Recentă, Instituto Cervantes, Fabrica GastroPub, Club Control.