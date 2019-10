Albumul ''Abbey Road'' al trupei The Beatles revine în fruntea clasamentelor muzicale după 50 de ani de la lansare

07:40

An de an, Asociaţia Internaţională a Sportului pentru Toţi (TAFISA) dedică primul weekend al lunii octombrie mersului pe jos. Anul acesta, marcarea Zilei mondiale a mersului pe jos va avea loc în cadrul unor evenimente desfăşurate în zilele de 5 şi 6 octombrie, potrivit site-ului oficial www.tafisa.org.Ziua mondială a mersului pe jos se adresează persoanelor din lumea întreagă, indiferent de vârstă, condiţie socială sau abilităţi fizice, care sunt încurajaţi să meargă pe jos, celebrând, astfel, activitatea fizică şi promovarea unei vieţi sănătoase. De asemenea, se adresează tuturor organizaţiilor partenere sau reprezentanţilor administraţiilor locale, interesaţi de organizarea unor evenimente dedicate acestei zile.Evenimentul este integrat în cadrul unui program mai amplu de promovare a activităţii fizice pentru un viitor sănătos, desfăşurat sub deviza ''Take Back Your Streets... Take Back Your Future!'', care cuprinde o serie de evenimente organizate în aer liber, îndeosebi în marile oraşe, încurajând mişcarea şi activitatea fizică, prin renunţarea la maşini sau la transportul în comun şi promovând, astfel, obiceiul de a rămâne mereu activ în mediul urban. Din 2016, Ziua mondială a mersului pe jos se înscrie în rândul manifestărilor prilejuite de Săptămâna europeană a sportului, ajunsă anul acesta la cea de-a V-a ediţie, desfăşurată în perioada 23-30 septembrie 2019.Într-o perioadă în care lumea se confruntă cu un sedentarism accentuat, organizatorii acestor manifestări lansează un apel către întreaga societate pentru a readuce mişcarea în viaţa noastră de zi cu zi. Spaţiile publice deschise, în aer liber, reprezintă nu doar un mediu optim în care să creştem, să descoperim lumea, să ne facem prieteni, să ne distrăm şi să învăţăm, ci oferă şi un potenţial uriaş pentru o viaţă activă, oferind un mediu prietenos şi sigur pentru mersul pe jos. Din acest stil de viaţă, nu vor avea de câştigat doar cetăţenii, la nivel individual, ci întreaga societate şi economie, la nivel global.Sărbătorită încă din anul 1991, Ziua mondială a mersului pe jos promovează sănătatea prin mişcare şi atrage, an de an, peste 15 milioane de participanţi din circa 50 de ţări de pe mapamond. Pe lângă mersul pe jos, cei ce iau parte la aceste evenimente sunt încurajaţi să folosească şi biciclete, skateboard-uri, role etc.Mersul pe jos reprezintă o metodă uşoară de a face mişcare, disponibilă atât persoanelor cu o condiţie fizică bună, cât şi celor care suferă de diferite afecţiuni. Nu implică niciun cost, are un risc minim de accidentare şi poate fi extrem de agreabil atunci când este practicat alături de alte persoane. Beneficiile mersului pe jos asupra sănătăţii sunt binecunoscute, printre acestea numărându-se şi cele prezentate pe site-ul www.telegraph.co.uk, cum ar fi: reduce riscul de cancer sau de demenţă senilă, ajută sistemul cardiovascular, ajută la asimilarea vitaminei D prin expunere la razele solare, îmbunătăţeşte tonusul muscular şi starea de spirit etc.Evenimentele dedicate Zilei mondiale a mersului pe jos sunt susţinute la nivel internaţional, printre alţii, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Comitetul Olimpic Internaţional şi UNESCO. AGERPRES/(Documentare-Andreea Onogea. editor: Marina Bădulescu, editor online: Daniela Juncu)