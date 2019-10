Accident în Ialomiţa/ Iohannis: M-a întristat foarte mult; nepăsarea criminală a PSD costă vieţi de români

11:10

Albumul ''Abbey Road'' al trupei The Beatles se află din nou în fruntea clasamentelor muzicale britanice după 50 de ani de la prima sa ediţie, informează AFP şi Reuters."E incredibil că Abbey Road încă rezistă după toţi aceşti ani. Este într-adevăr un album extrem de reuşit'', a spus fostul component al trupei Beatles Paul McCartney într-un comunicat de presă.''Abbey Road'', care include melodii precum ''Something'' şi ''Come Together'', a fost penultimul album lansat de The Beatles înainte de destrămarea trupei, deşi cele mai multe dintre piesele de pe ultimul lor material discografic, ''Let it Be'', au fost înregistrate înaintea melodiilor de pe ''Abbey Road''.După lansarea iniţială, la 26 septembrie 1969, albumul s-a aflat timp de 17 săptămâni pe primul loc în topurile muzicale, până pe 31 ianuarie 1970, iar revenirea în fruntea clasamentelor după 49 de ani şi 252 de zile reprezintă un record atestat de Guinness World Record.Aniversarea a 50 de ani de la lansarea albumului ''Abbey Road'' a fost marcată luna trecută prin lansarea unei ediţii speciale deluxe.Imaginea de pe coperta albumului, devenită emblematică pentru istoria muzicii, îi înfăţişează pe cei patru componenţi ai trupei traversând o trecere pietonală din faţa studiourilor londoneze Abbey Road, situate pe strada cu acelaşi nume. În frunte şirului se află John Lennon, urmat de Ringo Starr, Paul McCartney - care păşeşte desculţ - şi George Harrison. În mod neobişnuit, numele trupei nu figurează pe coperta albumului.În urmă cu doi ani, reeditarea albumului ''Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'', catalogat de revista Rolling Stone cel mai bun album muzical al tuturor timpurilor, a revenit de asemenea în fruntea clasamentelor după 49 de ani şi 125 de zile, record doborât acum de ''Abbey Road''.Luna trecută, sute de fani Beatles s-au reunit în faţa studiourilor din nord-vestul Londrei pentru a celebra cele cinci decenii de când ''cei patru fabuloşi'' (''Fab Four") au traversat faimoasa trecere de pietoni.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)