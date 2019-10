UPDATE Rugby - CM 2019: Anglia a învins Argentina, în derbyul Grupei C

Naţionala de rugby a Angliei a învins sâmbătă reprezentativa Argentinei cu scorul de 39-10 (15-3) într-unul dintre derby-urile Grupei C de la Mondialul nipon, disputat la Tokyo, rezultat care consfinţeşte eliminarea echipei sud-americane de la turneul final.Partida din ''grupa morţii'', aşa cum este cunoscută grupa C, a fost una extrem de echilibrată până la jumătatea primei reprize, când argentinianul Tomas Lavanini a văzut cartonaşul roşu ca urmare a unui placaj periculos, ulterior ''trandafirii'' începând să-şi impună jocul şi desprinzându-se decisiv pe tabela de marcaj.Jonny May, Elliot Daly, Ben Youngs, George Ford, Jack Nowell şi Luke Cowan-Dickie au reuşit şase eseuri pentru englezi, care au luat astfel şi punctul bonus ofensiv, Owen Farrell transformând trei dintre ele, concretizând şi o lovitură de pedeapsă.''Pumele'' au izbutit un eseu prin Matas Moroni, transformat de Emiliano Boffelli, iar Benjamin Urdapilleta a fructificat o lovitură de pedeapsă.Anglia este lider în grupă cu 15 puncte, urmată de Franţa, 9 puncte, Argentina, 6 puncte, Tonga şi SUA, 0 puncte.Următoarea partidă va fi cea dintre Franţa şi Tonga, duminică, la Kumamoto, ''cocoşii galici'' fiind marii favoriţi. Argentina mai are un singur meci de disputat, cu SUA, şi chiar în cazul foarte probabil a unei victorii cu punct bonus, rezultatul nu va mai putea influenţa clasamentul final în condiţiile unui succes al francezilor.La Tokyo s-au confruntat echipele:Argentina: 15. Emiliano Boffelli, 14. Matas Moroni, 13. Matias Orlando, 12. Jeronimo De La Fuente, 11. Santiago Carreras, 10. Benjamin Urdapilleta, 9. Toms Cubelli, 1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Julian Montoya, 3. Juan Figallo, 4. Guido Petti, 5. Tomas Lavanini, 6. Pablo Matera (cpt), 7. Marcos Kremer, 8. Javier Ortega Desio.Rezerve: 16. Agustin Creevy, 17. Mayco Vivas, 18. Santiago Medrano, 19. Matias Alemanno, 20. Tomas Lezana, 21. Felipe Ezcurra, 22. Lucas Mensa, 23. Bautista Delguy.Anglia: 15. Elliot Daly, 14. Anthony Watson, 13. Manu Tuilagi, 12. Owen Farrell (cpt), 11. Jonny May, 10. George Ford, 9. Ben Youngs, 8. Billy Vunipola, 7. Sam Underhill, 6. Tom Curry, 5. George Kruis, 4. Maro Itoje, 3. Kyle Sinckler, 2. Jamie George, 1. Joe Marler.Rezerve: 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Mako Vunipola, 18. Dan Cole, 19. Courtney Lawes, 20. Lewis Ludlam, 21. Willi Heinz, 22. Henry Slade, 23. Jack Nowell. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Drăguţ, editor online: Anda Badea)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres