Noi informații despre starea de sănătate a lui Ion Iliescu. Medicii sunt stricți

08:00

Autoritățile din Ialomița sunt în alertă, după ce nouă oameni au murit și nouă au fost răniți, sâmbătă dimineața, pe DN 2A, în comuna Balaciu, satul Sf. Gheroghe, în urma impactului dintre un microbuz și un TIR. Între persoanele decedate, opt sunt din microbuz. Potrivit ISU Ialomița, accidentul rutier s-a produs pe DN 2, în […] The post Nouă morți și nouă răniți într-un accident rutier, în România! COD ROŞU la ora 5.15 dimineaţa / VIDEO appeared first on Cancan.ro.