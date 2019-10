UPDATE ISU Argeş: Cele două persoane căzute într-o râpă în zona Dâmbovicioara au murit

15:50

UPDATE ORA 15.27 Tânăra de 19 ani rănită sâmbătă dimineaţa în accidentul rutier care a avut loc în judeţul Ialomiţa şi care a fost transferată de la Slobozia la Spitalul Bagdasar-Arseni este în stare foarte gravă, informează Ministerul Sănătăţii.Potrivit MS, a fost adusă la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală şi o a patra victimă a accidentului rutier - o femeie de 51 de ani, care are fractură de coloană, dar este conştientă.La Spitalul Bagdasar-Arseni, potrivit MS, mai sunt internate o femeie de 30 de ani, cu fracturi oase nazale, şi o femeie de 41 de ani, operată de fractură de splină, diafragma, hemotorax drenat, în final de intervenţie pentru şold dislocat.Alte două femei rănite se află internate la Spitalul Floreasca.Accidentul de circulaţie s-a produs în zona localităţii Sfântu Gheorghe, comuna Balaciu, între un tir şi un microbuz de transport pasageri şi a fost provocat de faptul că şoferul tirului a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu microbuzul de călători.Opt din cele zece persoane care au murit în accident erau angajaţi Mega Image, a anunţat retailerul pe pagina sa de Facebook. De asemenea, şapte dintre răniţi sunt tot angajaţi ai companiei. UPDATE ORA 14.19 Accident în Ialomiţa/ Patriarhia Română transmite condoleanţe familiilor celor morţi şi se roagă pentru cei răniţi UPDATE ORA 14.13 Accident în Ialomiţa/ MS: Tânăra de 19 ani rănită - internată la Spitalul Bagdasar-Arseni; este intubată şi stabilă Tânăra de 19 ani rănită sâmbătă dimineaţa în accidentul rutier care a avut loc în judeţul Ialomiţa a fost transferată de la Slobozia la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală.Potrivit informaţiilor furnizate de Ministerul Sănătăţii, ea este intubată, stabilă, a fost operată de splină la Slobozia, iar în prezent i se efectuează RMN şi consult de neurochirurgie.Ministerul Sănătăţii informa în cursul dimineţii că încă două persoane rănite în accidentul rutier din Ialomiţa vor fi aduse în Capitală - o tânără de 19 ani şi o femeie de 53 de ani.Tot la Spitalul Bagdasar-Arseni, potrivit MS, mai sunt internate o femeie de 30 de ani, cu fracturi oase nazale, şi o femeie de 41 de ani, operată de fractură de splină, diafragma, hemotorax drenat, în final de intervenţie pentru şold dislocat.Alte două femei rănite se află internate la Spitalul Floreasca.Accidentul de circulaţie s-a produs în zona localităţii Sfântu Gheorghe, comuna Balaciu, între un tir şi un microbuz de transport pasageri şi a fost provocat de faptul că şoferul tirului a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu microbuzul de călători.Opt din cele zece persoane care au murit în accident erau angajaţi Mega Image, a anunţat retailerul pe pagina sa de Facebook. De asemenea, şapte dintre răniţi sunt tot angajaţi ai companiei. UPDATE ORA 11.52 Opt angajaţi Mega Image au murit în accidentul din Ialomiţa Opt din cele zece persoane care au murit în accidentul grav de circulaţie produs sâmbătă dimineaţa pe DN 2A Slobozia - Urziceni erau angajaţi Mega Image, a anunţat retailerul pe pagina sa de Facebook.De asemenea, şapte dintre răniţi sunt tot angajaţi ai companiei."Anunţăm cu regret faptul că, în dimineaţa zilei de astăzi, am pierdut opt colegi şi alţi şapte sunt răniţi în ceea ce a fost catalogat drept cel mai grav accident rutier din 2019. Din primele informaţii transmise de purtătorul de cuvânt al IPJ Ialomiţa, accidentul a fost provocat de faptul că şoferul TIR-ului a intrat pe contrasens, intrând în plină coliziune cu microbuzul în care se aflau colegele noastre. Suntem alături de familiile îndurerate şi le vom sprijini în toate demersurile necesare", scriu reprezentanţii Mega Image.Accidentul de circulaţie s-a produs în zona localităţii Sfântu Gheorghe, comuna Balaciu, între un tir şi un microbuz de transport pasageri şi a fost provocat de faptul că şoferul tirului a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu microbuzul de călători, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Ialomiţa, subinspectorul Ludmila-Marina Dascălu.La faţa locului au acţionat de urgenţă peste 40 de pompieri, paramedici SMURD şi personal medical al Serviciului de Ambulanţă cu 19 autospeciale de intervenţie şi ambulanţe.Accidentul s-a produs în jurul orei 5,00. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Marinescu, editor: Andreea Rotaru) UPDATE ORA 11.22 Accident Ialomiţa - încă două persoane rănite vor fi aduse la Bucureşti Încă două persoane rănite sâmbătă dimineaţa în accidentul rutier care a avut loc în judeţul Ialomiţa vor fi aduse în Capitală, a informat Ministerul Sănătăţii.Este vorba despre o tânără de 19 ani, care are fractură de coloană T3 - T5 şi care este în curs de transfer cu elicopterul şi o femeie de 53 de ani, cu fractură de coloană T7 - T8. Ambele vor fi aduse la Spitalul Bagdasar-Arseni.Tot la Spitalul Bagdasar-Arseni, potrivit MS, mai sunt internate o femeie de 30 de ani, cu fracturi oase nazale, şi o femeie de 41 de ani, operată de fractură de splină, diafragma, hemotorax drenat, în final de intervenţie pentru şold dislocat.Alte două femei rănite se află internate la Spitalul Floreasca.Este vorba despre o femeie de 39 de ani, cu politraumatism, traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toracic, traumatism abdominal cu hemoperitoneu masiv prin ruptură de splină gradul 5 (explozie), traumatism de bazin cu luxaţie coxofemurală stângă. "A mers din UPU direct la sala de operaţie. E stabilă hemodinamic şi după intervenţia abdominală şi reducerea luxaţie de sold a fost dusă către CT pentru bilanţ complet. Rămâne internată în ATI", precizează Ministerul Sănătăţii.De asemenea, o femeie de 45 ani, cu politraumatism, traumatism cranio-cerebral, traumatism toracic cu facturi costale multiple bilaterale, fractură de vertebră toracală 2, hemotorax drept minim, traumatism abdominal cu contuzie renală dreapta, fractură de bazin complexă, fractură de peroneu stâng, luxaţie radius stâng. "E stabilă hemodinamic şi va fi dusă în ATI", arată comunicatul citat.Conform MS, la Spitalul Bagdasar-Arseni au fost chemate cadre medicale de acasă pentru suplimentarea efectivelor. UPDATE ORA 7.49 Ialomiţa: Intrarea pe contrasens a tirului, cauza accidentului grav de pe DN 2A Accidentul grav de circulaţie produs sâmbătă dimineaţa pe DN 2A Slobozia-Urziceni, în zona localităţii Sfântu Gheorghe, comuna Balaciu, între un tir şi un microbuz de transport pasageri, a fost provocat de faptul că şoferul tirului a intrat pe contrasens, intrând în plină coliziune cu microbuzul de călători, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Ialomiţa, subinspectorul Ludmila-Marina Dascălu."Cercetările sunt îngreunate doarece ambii şoferi au decedat", a precizat sursa citatăDe asemenea, reprezentantul IPJ Ialomiţa a precizat că numărul persoanelor decedate în urma accidentului dintre un microbuz de pasageri a crescut la zece, unul dintre răniţii grav transportaţi la spital decedând. De asemenea, alte şapte persoane au fost rănite şi transportate la spital, a mai precizat sursa citată.ISU Ialomiţa anunţase anterior că bilanţul victimelor se ridică la 18, fiind vorba de 9 morţi şi 9 răniţi.Potrivit IGSU, trei dintre răniţi au fost transportaţi la Spitalul Judeţean din Slobozia, fiind conştienţi. Cinci dintre aceştia au fost direcţionaţi către secţiile de urgenţă ale spitalelor Bagdasar şi Floreasca din Bucureşti.La faţa locului au acţionat de urgenţă peste 40 de pompieri, paramedici SMURD şi personal medical al Serviciului Ambulanţă cu 19 autospeciale de intervenţie şi ambulanţe.Accidentul s-a produs în jurul orei 5,00. Încă din primele informaţii furnizate de apelantul la 112, s-a comunicat că este vorba de un număr mare de victime, sens în care a fost imediat activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Ialomiţa, mai precizează informarea IGSU.Circulaţia a fost blocată pe ambele sensuri ale DN 2A în zona producerii accidentului, fiind reluată în jurul orei 7,30, potrivit Centrului INFOTRAFIC al IGPR.Autorităţile din judeţul Ialomiţa au declanşat sâmbătă dimineaţa Planul Roşu de Intervenţie în cazul accidentului rutier între un microbuz cu pasageri şi un tir petrecut pe DN 2A.Reprezentanţii ISU Ialomiţa au comunicat că Planul Roşu de Intervenţie a fost activat la ora 5,15, fiind vorba de un număr mare de victime rămase încarcerate.Din partea ISU Ialomiţa s-a intervenit la faţa locului cu trei autospeciale de apă şi spumă, două de descarcerare, trei echipaje SMURD, a autospecială de transport personal şi victime multiple (ATPVM). Au fost trimise la faţa locului şi cinci ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Ialomiţa.De asemenea, au fost solicitate în ajutor şi forţe ale ISU Bucureşti-Ilfov, fiind trimise la faţa locului o autospecială de terapie intensivă, două echipaje SMURD şi două autospeciale de transport personal şi victime multiple. UPDATE ORA 7.11 Ialomiţa: 9 morţi şi 9 răniţi în accidentul dintre un microbuz şi un tir de pe DN 2A Numărul victimelor în urma accidentului dintre un microbuz de pasageri şi un tir produs sâmbătă dimineaţa pe DN 2A se ridică la 18, fiind vorba de 9 morţi şi 9 răniţi, informează reprezentanţii ISU Ialomiţa.Potrivit sursei citate, în microbuz au fost 17 persoane, iar în urma accidentului au murit 8 persoane din acest autovehicul, precum şi şoferul tirului.Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a declarat, la postul Antena 3, că şi starea a 4 răniţi este foarte gravă. El a precizat că un rănit în stop cardio-respirator a fost direcţionat către un spital de urgenţă din Capitală, iar alte trei au fost duse la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Slobozia. Celelalte 5 persoane rănite au fost, de asemenea, direcţionate către spitale din Bucureşti.Mariana Iancu, manager Spitalului Judeţean de Urgenţă din Slobozia, a declarat, la Digi 24, că starea celor trei victime ajunse la această unitate medicală nu este foarte gravă, ei ajungând conştienţi în sălile de operaţii. O femeie dintre aceste trei persoane are fractură de coloană.Autorităţile din judeţul Ialomiţa au declanşat sâmbătă dimineaţa Planul Roşu de Intervenţie în cazul unui accident rutier între un microbuz cu pasageri şi un tir petrecut pe DN 2A.Reprezentanţii ISU Ialomiţa au comunicat că Planul Roşu de Intervenţie a fost activat la ora 5,15, fiind vorba de un număr mare de victime rămase încarcerate. Accidentul a avut loc în zona satului Sfântu Gheorghe, din comuna Balaciu.Din partea ISU Ialomiţa se intervine la faţa locului cu trei autospeciale de apă şi spumă, două de descarcerare, trei echipaje SMURD, a autospecială de transport personal şi victime multiple (ATPVM). Au fost trimise la faţa locului şi cinci ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Ialomiţa.De asemenea, au fost solicitate în ajutor şi forţe ale ISU Bucureşti-Ilfov, fiind trimise la faţa locului o autospecială de terapie intensivă, două echipaje SMURD şi două autospeciale de transport personal şi victime multiple. ORA 6.42 Ialomiţa: Planul roşu activat pentru un accident între un microbuz de pasageri şi un tir, pe DN 2 A Autorităţile din judeţul Ialomiţa au declanşat sâmbătă dimineaţa Planul Roşu de Intervenţie în cazul unui accident rutier între un microbuz cu pasageri şi un tir petrecut pe DN 2A, în urma căruia ar fi cel puţin 10 victime, potrivit datelor preliminare.Reprezentanţii ISU Ialomiţa au comunicat că Planul Roşu de Intervenţie a fost activat la ora 5,15, fiind vorba de un număr mare de victime rămase încarcerate. Accidentul a avut loc în zona satului Sf. Gheorghe, din comuna Balaciu.Din partea ISU Ialomiţa se intervine la faţa locului cu trei autospeciale de apă şi spumă, două de descarcerare, trei echipaje SMURD, a autospecială de transport personal şi victime multiple (ATPVM). Au fost trimise la faţa locului şi cinci ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Ialomiţa.De asemenea, au fost solicitate în ajutor şi forţe ale ISU Bucureşti-Ilfov, fiind trimise la faţa locului o autospecială de terapie intensivă, două echipaje SMURD şi două autospeciale de transport personal şi victime multiple.