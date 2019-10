Poți să juri că este star internațional! Pepe se transformă în Joe Cocker și îi lasă muți pe toți cu interpretarea piesei "You are so beautiful"

În ediţia a cincea a sezonului XIV de la "Te cunosc de undeva!", Pepe s-a transformat în Joe Cocker și a cântat piesa "You are so beautiful".

