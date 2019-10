Horoscop 6 octombrie 2019. Intuiția peștilor funcționează excelent

18:30

Un imigrant italian din New York, care a lucrat ca frizer de la vârsta de 12 ani până la cea de 108 ani, a murit, relatează Associated Press. Anthony Mancinelli a lucrat până în luna iulie în Newburgh, oraș aflat la 80 de kilometri de New York. Conform recordului mondial Guinness, el a fost cel