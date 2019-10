Hochei: Corona Braşov şi ACSH Gheorgheni au câştigat în Erste Liga

22:30

Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, profesor doctor Horaţiu Suciu, a declarat, sâmbătă seara, că l-a însoţit pe preşedintele României, Klaus Iohannis, într-o vizită în cadrul institutului şi că l-a sensibilizat în privinţa sprijinirii medicinei de performanţă."Suntem onoraţi de această vizită care sperăm să fie un reper şi să se continue cu ceea ce trebuie să se întâmple în sănătate, adică oamenii politici să acorde o mai mare importanţă domeniului sănătăţii. Cred că suntem pe drumul cel bun. Sunt de felul meu optimist, văd că lucrurile în România încep să se schimbe în bine, se simte totuşi că se investeşte din ce în ce mai mult în medicină, chiar şi în ultima perioadă am primit o serie de investiţii în aparatura de care avem nevoie, dar nu trebuie să uităm că ceea ce trebuie să se întâmple în sistemul medical este mult mai mult. Şi aici mă refer nu doar la schimbarea mentalităţilor a celor care fac parte din sistemul medical şi a pacienţilor, cât şi în realizarea unor investiţii adevărate, adică realizarea unor spitale noi în care şi medicii să poată să îşi desfăşoare activitatea aşa cum trebuie, iar pacienţii să aibă condiţii de fi trataţi. În acest sens am dorit şi l-am sensibilizat pe domnul preşedinte vizavi de sprijinirea medicinei de performanţă, pentru că medicina de performanţă cum este şi medicina de transplant, cum este chirurgia cardiacă a copiilor mici, care sunt specialităţi deficitare în ţară, au nevoie de a fi sprijinite. Şi nu numai declarativ, ci prin fapte concrete, prin înfiinţarea unor centre de excelenţă, care să tragă după ele toate lucrurile bune care pot să vin în acest fel", a precizat dr. Horaţiu Suciu.Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a afirmat că l-a însoţit pe Klaus Iohannis în Secţia de Terapie Intensivă, unde sunt operaţi mulţi copii foarte mici, fapt ce l-a mişcat pe preşedinte."L-am însoţit pe parcursul vizitei în IUBCvT la Secţia de Terapie Intensivă şi Bloc Operativ Pediatric, unde sunt foarte mulţi copii mici operaţi şi am simţit că l-a mişcat foarte mult. Pe cine nu ar mişca o astfel de privelişte? Copii nou născuţi, alţii sugari, care sunt grav bolnavi cu un organ vital, inima, şi care trec printr-o suferinţă mare la o vârstă atât de mică, evident că mişcă pe oricine. Dar noi din lucrurile astea trebuie să vedem partea bună, că astfel de operaţii se pot face în România, ideea este că trebuie să se facă cât mai multe, dar nu în mod organizat şi nu întâmplător. Avem şi un pacient transplantat recent, are câteva zile de la transplant, se simte foarte bine, la fel l-a impresionat foarte mult starea clinică bună a pacientului şi l-a încurajat şi s-a văzut că l-a impresionat toată această vizită. Sunt convins că şi în celelalte destinaţii pe care le-a vizitat a avut aceeaşi compasiune faţă de pacienţi", a subliniat dr. Suciu.Horaţiu Suciu a precizat că vizita preşedintelui Klaus Iohannis este o bucurie pentru personalul IUBCvT Târgu Mureş, care simte că în acest fel îi sunt recunoscute meritele în activitatea de excelenţă care se practică aici.Institutul de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş este singurul din România care efectuează transplant de cord.Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat, sâmbătă seara, după vizitarea unor secţii din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş şi a Institutului de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, că a văzut un spital cu multe secţii "extrem de performante" şi a întâlnit personal medical "extrem de dedicat". AGERPRES//(A - autor: Dorina Matiş, editor: Oana Popescu, editor online: Alexandru Cojocaru)