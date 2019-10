Fotbal: Uhrin Jr (Dinamo) - Rezultatul este echitabil, cred că a fost un joc excelent pentru ambele echipe

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, sâmbătă seara, la finalul derby-ului cu FCSB, scor 1-1, că este mulţumit de rezultat şi că îl consideră unul echitabil."Sunt mulţumit de rezultat, dar în prima repriză timp de cinci-şapte minute nu am fost foarte concentraţi şi am primit gol, a fost foarte dificilă acea perioadă pentru noi, pentru că atunci FCSB a început să joace mai bine. Am vorbit cu jucătorii în vestiar şi am început să jucăm în a doua repriză aşa cum am dorit. A fost un joc excelent pentru ambele echipe. Cred că rezultatul este echitabil", a afirmat Uhrin Jr într-o conferinţă de presă.Tehnicianul ceh nu a dorit să comenteze scandările rasiste şi xenofobe din tribună care au dus la întreruperea partidei în prima repriză, spunând doar că a fost încântat de atmosfera creată de suporteri."A fost o atmosferă fantastică pe stadion, am fost fericit să văd astfel de suporteri. 30 de mii de fani nu vezi pe un stadion în Cehia, a fost un derby plăcut. Suporterii ne-au împins de la spate pentru a câştiga, a fost fantastic pentru noi asta. Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat cu Florinel Coman (n.r. - fanii dinamovişti i-au adresat mesaje rasiste). Nu am auzit, avantajul este că nu înţeleg română. Nu am auzit dacă s-a strigat 'ţigan'. Oricum asta nu este important pentru mine", a mai spus Dusan Uhrin Jr.FCSB şi Dinamo au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 12-a a Ligii I la fotbal.Meciul a fost suspendat circa zece minute din cauza scandărilor rasiste şi xenofobe ale suporterilor dinamovişti.AGERPRES/(A-autor: Adrian Ţone, editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru)

