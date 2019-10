Statele Unite dau asigurări că au avut "discuţii bune" cu nord-coreeni în Suedia

02:00

Fotbalistul echipei Dinamo, Dan Nistor, a declarat, sâmbătă seara, că e important că formaţia sa nu a pierdut derby-ul cu FCSB (scor 1-1) şi a precizat că în cele din urmă aceste două grupări se vor califica în play-off-ul Ligii I."A fost un meci frumos, a fost multă lume, păcat că nu am câştigat. E un egal, ce să facem, dar e important că nu am pierdut. Nu contează dacă eu marchez sau dau pasă de gol. Important e să câştigăm şi să urcăm în clasament. Îmi doresc din tot sufletul ca aceste echipe (n.r. - Dinamo şi FCSB) să mai joace încă trei meciuri, unul în retur şi două în play-off. Şi eu cred că se va întâmpla asta pentru că până la urmă vom ajunge şi noi şi ei în play-off. Nu sunt locurile noastre astea de acum din clasament", a spus el."Nu vreau să comentez iar arbitrajul, dar am avut două penalty-uri neacordate. Eu ştiam doar de unul, dar domnul preşedinte ne-a spus că au fost două. Asta este, merge mai departe. Antrenorul ne-a felicitat după meci, ne-a spus că am luptat şi că i-a plăcut atitudinea noastră mai ales în a doua repriză. Dacă o vom ţine tot aşa cu siguranţă vom urca în clasament", a adăugat Nistor.Mijlocaşul susţine că nu doar fanii dinamovişti au provocat incidente la derby. "Şi suporterii echipei gazdă au aruncat în teren cu brichete şi alte lucruri... am luat bricheta, am aruncat-o în afară, nu a fost niciun fel de problemă. Ăsta este fotbalul, aşa e în derby, mai aruncă unul cu o brichetă, dar trebuie să fim bărbaţi. Nu cred că au sărit în teren să dea cu pumnii şi picioarele. După meci dacă au sărit în teren nu e OK, însă eu nu am văzut. Când s-a întrerupt meciul domnul arbitru ne-a spus că trebuie să intrăm şi să stăm 10 minute la vestiare după care să revenim pe teren", a precizat Dan Nistor.FCSB şi Dinamo au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 12-a a Ligii I la fotbal.Meciul a fost suspendat circa zece minute în prima repriză din cauza scandărilor rasiste şi xenofobe ale suporterilor dinamovişti.