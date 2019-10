FCSB - DINAMO 1-1 // Bogdan Vintilă vede jucătorii ca pe arme: „O dată iau pușca, o dată iau pistolul, o dată iau bazooka”

23:50

Iulian Cristea (25 de ani) a oferit cea mai optimistă declarație la finalul partidei cu Dinamo, scor 1-1 în etapa a 12-a a Ligii 1. Vezi AICI desfășurarea partidei „Nu am pierdut. E un punct, se contabilizează. Poate cu acest punct vom fi campioni. Ne doream să câștigăm, a fost un derby, dar eu zic că după aspectul jocului rezultatul este echitabil. Mă bucur că am reușit să revenim, să ne creăm ocazii și am făcut un meci spectaculos. ...