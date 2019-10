Imagini șocante cu momentul în care un tânăr de 19 ani, din Bistrița, intră pe contrasens și moare lovind altă mașină!

16:00

Au fost dezvăluite identitățile victimelor carnagiului din Ialomița – cel mai grav accident rutier produs în ultimii ani în România. Șoferul care a adormit la volanul tirului se numește Viorel Ştefan Ilie și avea 43 de ani. Impactul dintre mastodontul scăpat de sub control și microbuz, care circula regulamentar, a fost nimicitor. Majoritatea victimelor locuiau în Munteni-Buzău, […] The post Lista victimelor accidentului cu 10 morţi din Ialomiţa. Impactul dintre tir și microbuz a fost nimicitor appeared first on Cancan.ro.