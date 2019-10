Fată de 16 ani disparută din Cluj a fost găsită pe un câmp. Ce i-au descoperit politiștii pe corp

21:00

Cei șase bărbați reținuți în dosarul crimei din Piața Constituției din București au fost arestați preventiv, decizia fiind luată de magistrații Tribunalului București. Printre cei șase arestați, se află și un antrenor de box din București, Romeo Păun, fost boxer. Întrebat de jurnaliști dacă este vinovat de crima care a avut loc în Piața Constituției,