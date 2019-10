Accident cu patru morți, în Iași! Două mașini s-au ciocnit frontal, iar pasagerii au rămas încarcerați

23:00

Ioana Filimon, sexy-concurenta de la ”Ferma”, i-a înapoiat inelul iubitului milionar, dar el reclamă că i l-a schimbat cu o ”tinichea”! Mega-controversa momentului e departe de a ajunge la final. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul demențiale și declarații uluitoare. (CITEȘTE ȘI: MILIONARUL PRETINDE CĂ FOSTA MISS ROMÂNIA A […] The post Fosta MISS România i-a înapoiat inelul iubitului milionar, dar el reclamă că i l-a schimbat cu o ”tinichea”! Video demențial appeared first on Cancan.ro.