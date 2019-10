Cleopatra Stratan a împlinit 17 ani. Ce mesaj i-a transmis tatăl ei

08:40

ISU Harghita a emis un mesaj Ro-Alert prin care locuitorii din orașul Bălan sunt avertizați cu privire la prezența unui urs în localitate. Reprezentanții ISU Harghita au emis, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din orașul Bălan. Potrivit mesajului, a fost semnalată prezența unui urs în orașul Bălan.