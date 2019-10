Ivan anunţă: Voi semna pactul propus de K. Hunor dacă UDMR îşi face publice sursele de finanţare

17:20

„Astăzi a avut loc prima şedinţă comună a birourilor naţionale USR şi PLUS, care formează o alianţă electorală şi politică pentru alegerile viitoare. (...) Cele două partide au discutat şi despre moţiunea de cenzură şi au reiterat că vor avea o poziţie comună. În opinia liderilor USR şi PLUS moţiunea reprezintă primul pas către alegerile anticipate. Alianţa are soluţii pentru fiecare scenariu legat de moţiunea de cenzură, acestea vor fi comunicate oficial la momentul potrivit. În ceea ce priveşt...