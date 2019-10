Decizie de ultimă oră în cazul Caracal! Ce se va întâmpla cu Gheorghe Dincă

09:40

Oficial, suntem în a doua lună de toamnă, dar… se pare că în locul ploilor, vom avea ninsori! Reprezentanții de la Administrația Națională de Meteorologie au anunțat cum va fi vremea în România săptămâna viitoare, având în vedere că gradele vor scădea în termometre sub 0 grade Celsius. Vin ninsorile! ANM: cum va fi vremea […]