Tragedie în Deltă. S-a înecat încercând să-l imite pe Leonardo di Caprio, în Titanic

10:30

După ce flacăra iubirii s-a aprins între cei doi pe platourile de filmare de la “Puterea Dragostei”, acum… ies scântei! Nu, nu la propriu… Astfel că tensiunile dintre Bianca Maria Comăneci și Livian Nelson Pop au depășit anumite limite și s-au certat. Frumoasa brunetă a dezvăluit în cadrul unui interviu care este motivul din cauza […] The post Bianca și Livian de la Puterea Dragostei s-au certat appeared first on Cancan.ro.