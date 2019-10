O PERSONALITATE PE ZI: Pictorul Ion Sălişteanu

05:30

Numită de cele mai multe ori ''Prima Doamnă a marelui ecran'', Bette Davis s-a făcut cunoscută ca actriţă care putea juca o mare varietate de roluri dificile dar puternice, stabilind astfel un nou standard pentru femeile de pe marele ecran. Cu o carieră care a dominat cetatea filmului timp de şase decenii, puţine sunt actriţele care pot rivaliza cu longevitatea şi carisma sa, notează www.bettedavis.com.Bette Davis, pe numele său adevărat Ruth Elizabeth Davis, s-a născut la 5 aprilie 1908, în Lowell, Massachusetts, potrivit www.imdb.com. La vârsta de zece ani, părinţii săi au divorţat, ea şi sora sa fiind crescute de mama lor. Fascinată de viaţa strălucitoare a dansatorilor, Bette Davis a vrut iniţial să devină dansatoare, însă a descoperit teatrul şi scena, care reprezenta pentru ea o şi mai mare provocare.A absolvit Cushing Academy şi s-a înscris, apoi, la cursurile Şcolii de teatru "John Murray Anderson" devenind copilul-actor al acesteia. În 1923 a jucat în piesa "The Earth Between", debutul său pe Broadway având loc în 1929, în spectacolul "Broken Dishes". A mai jucat şi în "Solid South".Spre sfârşitul anului 1930, s-a mutat la Hollywood, după o audiţie la studioul "Universal" încheiată cu un contract. A realizat câteva filme mici, între care ''Way Back Home'' (1931) şi ''The Bad Sister'' (1931), însă contractul nu a fost reînnoit.A vrut să se întoarcă pe Broadway, dar compania "Warner Brothers" a făcut-o imediat să-şi schimbe opţiunea, determinând-o să semneze un contract pe şapte ani. Primul său film alături de această companie a fost ''Seed'', însă pelicula ''The Man Who Played God" (1932) a lansat-o, cu adevărat pe Bette Davis în lumea starurilor.Au urmat mai multe roluri pline de succes, dar interpretarea personajului Mildred Rogers din ''Human Bondage'' (1934) a fost cel care i-a adus recenzii pozitive din partea criticii. A avut cele mai mai multe voturi pentru un Premiu Oscar la categoria pentru cea mai bună actriţă în 1935.În 1936, a câştigat primul premiu Oscar din cariera sa la categoria cea mai bună actriţă în rol principal fiind acordat pentru interpretarea rolului Joyce Heath în filmul "Dangerous" (1935). În 1939, a câştigat cel de-al doilea Premiu Oscar pentru rolul Julie Marsden din "Jezebel" (1938). Sursa foto: (c) Bette Davis/FacebookBettes Davis a apărut, la 28 martie 1938, pe coperta ''Time Magazine'' şi în ianuarie 1939, pe cea a ''Life Magazine''. În 1942, era cea mai bine plătită femeie din America. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a organizat "Cantina Hollywood" pentru soldaţii care treceau prin Los Angeles. Pentru conducerea acestei acţiuni, a primit, în 1980, Medalia pentru un serviciu civil remarcabil, cea mai înaltă distincţie civilă a Departamentului american al Apărării, potrivit www.bettedavis.com.A realizat un extraordinar rol ca Margo Channing în filmul "All About Eve" (1950), fiind nominalizată pentru a opta oară la un Premiu Oscar dar şi la un Glob de Aur. Actriţei i-au fost decernate în 1950 şi 1951 mai multe premii pentru acest film: Premiul Criticilor de Film din New York (1950), Medalia de Aur, în cadrul Premiilor Photoplay (1950), Premiul pentru cea mai bună actriţă a anului din partea San Francisco Drama Critics Council Citation (1951), Premiul pentru cea mai bună actriţă, Festivalul de Film de la Cannes (1951), Premiul ''Funda de Argint'' pentru cea mai bună actriţă în film străin, Sindicatul naţional italian al jurnaliştilor de film (1952). Sursa foto: (c) Bette Davis/FacebookUn alt film de mare succes a fost "What Ever Happened to Baby Jane?" lansat în 1962, actriţa fiind nominalizată la un Glob de Aur pentru cea mai bună actriţă (1963), la un Premiu Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal (1963) şi la un Premiu BAFTA pentru cea mai bună actriţă străină (1964).Din filmografia actriţei, mai amintim: 1937 - ''Kid Galahad'', ''Marked Woman'' (cupa ''Volpi'' pentru cea mai bună actriţă, Festivalul de Film de la Veneţia); 1939 - ''The Old Maid'', ''Dark Victory'' (nominalizare la Premiul Academiei pentru cea mai bună actriţă în rol principal, 1940); 1940 - ''The Letter'' (nominalizare la Premiul Academiei pentru cea mai bună actriţă în rol principal, 1941); 1941 - The Little Foxes", ''The Great Lie'', ''The Man Who Came to Dinner''; 1943 - "Watch on the Rhine"; 1946 - "A Stolen Life"; 1949 - "Beyond the Forest"; 1956 - "The Catered Affair"; 1961 - "Pocketful of Miracles" (nominalizare la un Glob de Aur pentru cea mai bună actriţă, 1962); 1964 - ''Where Love Has Gone'', "Hush...Hush, Sweet Charlotte" (Premiul de Aur ''Laurel'' pentru interpretare dramatică feminină (1965), Medalia de Aur a Premiilor Photoplay (1965): 1978 - "Death on the Nile", ''Return from Witch Mountain''; 1982 - ''A Piano for Mrs. Cimino'' (trofeul ''Nimfa de Aur'' pentru cea mai bună actriţă, Festivalul internaţional de televiziune Monte Carlo, 1983); 1983 - ''Right of Way''; 1986 - ''As Summer Die''; 1987 - "The Whales of August"; 1989 - "Wicked Stepmother".Filmele ''Jezebel'' (1938), ''Now, Voyager'' (1942) şi ''All About Eve'' (1950) au fost selectate de către Biblioteca Congresului pentru Registrul Naţional al Filmelor, acestea fiind considerate importante repere ''culturale, istorice sau estetice''.Viaţa personală a actriţei a fost la fel de dramatică ca şi rolurile sale. A fost căsătorită de patru ori. A avut o fiică, cu cel de-al treilea soţ, William Grant Sherry. A adoptat doi copii, Margot şi Michael, în timpul căsătoriei cu cel de-al patrulea soţ, Gary Merrill.În 1974 a primit în cadrul Galei Globurilor de Aur Premiul ''Cecil B. DeMille'' pentru întreaga sa carieră, apoi în 1977, a devenit prima femeie care a primit Premiul pentru întreaga carieră acordat de Institutul American de Film. În 1986, guvernul francez i-a oferit titlul de comandor al Ordinului Artelor şi Literelor şi în 1989 a primit Premiul Donostia pentru întreaga carieră cu prilejul Festivalului internaţional de film San Sebastián, conform www.bettedavis.com. Sursa foto: (c) Bette Davis/FacebookLa 75 de ani, a suferit o mastectomie. Nouă zile mai târziu, a suferit un atac de cord. În ciuda sănătăţii precare, a continuat să joace până la sfârşitul vieţii. A murit la 6 octombrie 1989, la Neuilly-sur-Seine, în Franţa.În 1999, Institutul American de Film a declarat-o a doua cea mai bună actriţă a tuturor timpurilor. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea actriţei, Serviciul Poştal al SUA a lansat, în 2008, un timbru poştal.