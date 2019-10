Dan Bittman revine la TV, după doi ani. Ce emisiune va prezenta la Antena 1

21:20

Un alergător a decedat în timpul Semimaratornului Cardiff, după ce a suferit un infarct. Conform BBC, alergătorul a fost consultat de o echipă medicală de urgențe pe traseu. Ulterior, sportivul a fost transportat la Spitalul Universitar din Wales, unde s-a stins din viață. Organizatorii au transmis că toți cei care au luat parte la evenimentul