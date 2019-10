Tamara Buciuceanu Botez rămâne în continuare internată în Spitalul Elias din Capitală. Medicii o țin sub supraveghere: “Nu s-a luat decizia de mutare încă…

23:10

Fosta asistentă TV Loredana Chivu șochează cu un filmuleț care a devenit viral pe internet. Blondina și-a “mutilat” organul genital, pe care și l-a accesorizat cu un piercing. Extrem de încântată de ”noua achiziție”, Loredanei nu părea să-i pese că-i era filmată zona intimă. Blondina amenință, acum, cu avocații trustul de presă care a realizat […] The post Loredana Chivu, declarații furioase după ce și-a ”mutilat” organul genital: ”Am și eu familie…” appeared first on Cancan.ro.