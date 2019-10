De neimaginat: Pui coloraţi cu o vopsea galbenă ca să pară de la ţară, la Galaţi - FOTO

12:40

„Eu şi iubita mea ne-am întâlnit timp de un an înainte d e a ne muta împreună în urmă cu câteva luni. O iubesc foarte mult şi tind să cred că este ceva reciproc. Are mulţi amici băieţi, foşti iubiţi sau parteneri de sex etc. Ştiu că unii dintre ei vor să aibă o altfel de relaţie cu ea. Fără intenţie am observat un mesaj de la unul dintre ei care îi trimisese poze cu lenjerie intimă şi îi spunea că voia să o cumpere pentru ea pentru că o iubeşte. A mai primit mesaje explicite şi din partea altor...