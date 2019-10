Mihai Fifor: “Un milion de români au semnat Pactul pentru bunăstare propus de PSD”

10:20

Veștile de la Administraţia Naţională de Meteorologie pentru prognoza meteo de astăzi, 7 octombrie 209, nu sunt îmbucurătoare. Se anunță ploi în centrul și estul țării pe arii restrânse, dar și lapoviță și ninsoare la deal și la munte. În unele zone din România, temperaturile vor scădea sub pragul îngheţului. Azi, în București, vremea va […] The post Prognoza meteo 7 octombrie 2019. Temperaturile scad sub pragul îngheţului appeared first on Cancan.ro.