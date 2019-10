Familiile victimelor decedate în Ialomița ar putea primi despăgubiri de milioane de euro

11:50

Un caz incredibil a fost tranșat de judecători, la Iași. Un individ extrem de periculos, din comuna Țibana, a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executare după ce și-a lovit nevasta, pe timp de noapte, cu toporul. (VEZI ȘI: O NOUA CRIMĂ ȘOCHEAZĂ ROMÂNIA. I-A ÎNFIPT CUȚITUL ÎN INIMĂ ÎN FAȚA UNUI LOCAL DIN […]