Keșeru, la al optulea gol pentru Ludogoreț în acest sezon

16:40

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat luni că preferinţa sa este un guvern politic, dar că o formulă de guvernare constituită în jurul PSD nu i se pare una fezabilă, pentru că nu mai are susţinerea electoratului. "Eu prefer o formulă politică, dar sigur că acest lucru se va vedea mai bine după căderea Guvernului […] Post-ul Tăriceanu rămâne în Opoziţie: PSD şi coaliţia din care am făcut parte s-a erodat atât de mult, încât nu mai are sprijinul popular” apare prima dată în Libertatea.