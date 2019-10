Persoană rănită grav într-un accident produs pe DN1, între Comarnic și Sinaia. Traficul este blocat

13:40

După ultimele zile de vreme deosebit de rece, temperaturile cresc și vor ajunge în unele zone la 25 de grade. Potrivit estimărilor publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie, valabile pentru intervalul 7 – 20 octombrie, urmează câteva zile de căldură, cu ploi slabe. BANAT În primele două zile de prognoză, vremea va fi deosebit […] The post ANM: prognoza meteo pentru perioada 7-20 octombrie! – 3 grade în România appeared first on Cancan.ro.