Ava Karabatic, un fost model Playboy, și-a anunțat candidatura la președinția Croației. Este gata să legalizeze marijuana și prostituția în caz că va ajunge numărul 1 în stat

15:00

Gheorghe Turda este văduv de 10 ani. De când și-a pierdut soția, nu s-a mai recăsătorit, însă a avut câteva relații, care din nefericire nu au avut un final frumos. Elisabeta Turda, fostă balerină a ansamblului Rapsodia, a fost răpusă de leucemie, la vârsta de 61 de ani. Fosta soție a interpretului de muzică populară, […] The post Gheorghe Turda, văduv de 10 ani, după ce o boală cumplită i-a ucis soția. Elisabeta a lăsat un gol imens în sufletul artistului appeared first on Cancan.ro.