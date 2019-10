Juratul de la ”Masterchef” a divorțat în secret!

17:10

Bogdan Giurea, chitaristul care spunea că se sinucide a fost internat la psihiatrie, în urma amenințării. Depresia se instala tot mai adânc, pe lângă problemele la serviciu, respectiv la Teatrul Alexandru Davila, acolo unde lucrează, nici relația cu mama lui bolnavă nu este foarte bună. Artistul și-a luat chiar "adio" de la prieteni pe rețelele