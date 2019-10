Bihor: Statuia lui Emanuil Gojdu, amplasată lângă Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu", la centenarul şcolii

07:20

Cei mai interesanţi artişti din Polonia vor urca pe scena Centrului Naţional al Dansului din Bucureşti (CNDB) în cadrul celei de-a 4-a ediţii a Festivalului "News from Polska", care se va desfăşura de marţi până duminică, informează un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES.Ediţia din acest an a festivalului, care este organizat din doi în doi ani, poartă subtitlul "Teritoriile Coregrafiei".Reprezentaţiile şi performance-urile alese pentru programul "News from Polska" sunt o selecţie a celor mai noi realizări ale tinerilor artişti polonezi. Spectatorii vor găsi printre acestea şi exemple ale artei moderne, care nu-şi neagă originile şi aduce un omagiu maeştrilor săi, precizează comunicatul citat."În timpul festivalului 'News from Polska' veţi putea vedea şapte performance-uri, de la cele cu un text bogat până la reprezentaţii exclusiv vizuale. Axa ediţiei de anul acesta şi punctul său principal va fi spectacolul 'Cea de-a doua natură', inspirat de personalitatea Polei Nirenska, remarcabilă dansatoare poloneză avangardistă din perioada interbelică şi artistă de origine evreiască ce a supravieţuit Holocaustului, iar după război a condus şcoala de dans din Statele Unite, unde a murit tragic. (...) 'Cea de-a doua natură' îi invită pe spectatori să reflecte asupra Exterminării contemporane într-un mod cu totul surprinzător", afirmă Agnieszka Skieterska, directorul Institutului Polonez din Bucureşti, care este iniţiatorul festivalului.Festivalul începe marţi cu performance-ul "Thriller", al cărui autori - Pawel Sakowicz şi Anna Smolar - vor prezenta, într-o manieră extrem de dinamică şi atrăgătoare pentru spectatorul contemporan, o zi din viaţă, din perspectiva corpului nostru.Miercuri, va fi prezentat performance-ul "Perechea nr. 1" de Katarzyna Gorczyca şi Oskar Malinowski, dintr-o perspectivă plină de umor şi ironie despre nevoia de a fi "cel mai" în lumea coregrafiei şi a dansului.Pe 10 octombrie, Teatrul de Dans din Lublin va prezenta, la Bucureşti, perfomance-ul "Stalking Paradise", sub îndrumarea duetului norvegiano-estonian de coregrafi Roosn şi Flak. Vineri va putea fi urmărit spectacolul "Cea de-a doua natură" de Agata Siniarska şi Karolina Grzywnowicz. Punctul de plecare pentru acest performance este viaţa şi opera Polei Nirenska (1910-1992), care, deşi întreaga viaţă a fost cu un pas înaintea naziştilor şi a supravieţuit celui de-Al Doilea Război Mondial, nu s-a eliberat de trauma Holocaustului.Festivalul "News from Polska" se încheie sâmbătă cu spectacolele "Arcaşele" de Agnieszka Kryst şi "Slowstepper - On the Edge of Survival" de Hygin Delimat.Organizatorii festivalului "News from Polska" sunt Institutul Polonez din Bucureşti şi Centrul Naţional al Dansului. Proiectul "Teritoriile Coregrafiei" este organizat de Institutul Adam Mickiewicz în colaborare cu Institutul de Muzică şi Dans, Centrul de Cultură din Lublin şi Art Stations Foundation.Toate reprezentaţiile din cadrul festivalului vor avea loc la Centrul Naţional al Dansului din bulevardul Mărăşeşti nr. 80-82). Biletele costă 35 lei / 20 lei (reduse) şi vor fi disponibile online, pe pagina www.kompostor.ro sau la Sala Stere Popescu de la Centrul Naţional al Dansului din Bucureşti, înainte de începerea fiecărui spectacol. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Institutul Polonez / Facebook