STATISTICĂ ANAF / Doar una din patru mari companii direcționează 20% din impozitul pe profit sau pe venit către cauze sociale

12:20

Parerile legate de consumul de cafea, in mod constant, s-au schimbat de-a lungul timpului. Aceasta bautura calda a reprezentat dintotdeauna un subiect controversat, fiind privita atat in mod pozitiv, cat si negativ. Exista opinii diverse legate de beneficiile pe care le are cafeaua asupra corpului, dar si despre modul in care iti poate afecta sanatatea […] Post-ul (Publicitate) De ce afectiuni medicale te protejeaza consumul zilnic de cafea? apare prima dată în Libertatea.