A picat Spalletti, vine Pioli! Milan a găsit înlocuitor pentru Giampaolo

13:30

Sorin Cârțu (63 de ani), președintele Craiovei, a comentat forma slabă pe care o traversează Andrei Ivan (22 de ani). Oficialul este de părere că atacantul oltenilor mai are nevoie de timp pentru a putea să se ridice la nivelul așteptărilor.„E mai mămos, mai răsfățat, dar cred în el, are calitate. Are viteză, o calitate pe care o găsești mai greu în fotbalul românesc și pe care ar trebui s-o exploateze”, a spus Sorin Cârțu. ...