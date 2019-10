O cântăreață apreciată de la noi s-a căsătorit azi. NU a purtat rochie la cununia civilă

11:10

Unul dintre băieții Vioricăi Moise a transmis public un mesaj emoționant pentru mama lui, care se numără printre victimele care au sfârșit în carnagiul din Ialomița. În gândurile lui Cosmin Moise s-a aflat și tatăl său, care a murit în urmă cu ceva timp, iar de atunci, mama sa s-a sacrificat enorm ca să-l ajute […] The post Cosmin Moise, mesaj impresionant pentru mama lui, care a sfârșit în carnagiul din Ialomița: “Sus, îl vei întâlni pe tata, să îi spui că…” appeared first on Cancan.ro.