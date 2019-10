A mers în pădure și a avut parte de un șoc. Ce a descoperit un brașovean

12:30

Dani Oțil și iubita lui au trecut la un alt nivel al relației azi! Și asta pentru că frumoasa Gabriela Prisăcariu a publicat prima poză în care cei doi apar împreună, deși a trecut aproape un an de când formează un cuplu. Fotografia cu ei este considerată de unii drept una “oficială”, iar aceasta a […] The post Prima poză “oficială” cu Dani Oțil și iubita lui! Ce mesaj a scris Gabriela Prisăcariu în dreptul imaginii care face senzație appeared first on Cancan.ro.