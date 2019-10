Să vezi și să nu crezi! Ce și-a pus un bucureștean pe portiere ca să nu-i zgârie cineva mașina

14:10

După perioada de tranziție care expiră la 1 noiembrie, platformele ridesharing trebuie să blocheze accesul șoferilor care nu au finalizat procesul de licențiere, au anunțat marți oficialii Uber. „Legislația și normele adoptate la finalul lunii august prevăd clar că, după perioada de tranziție care expiră la 1 noiembrie, platformele precum Uber trebuie să blocheze accesul […]