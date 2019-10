Iohannis a promulgat legea! Primarii nu mai au ce face: au termen până în 2021

14:30

Șapte dintre mamele care și-au pierdut viața în urma accidentului din județul Ialomița au fost astăzi conduse pe ultimul drum. Tot azi, a fost înmormântat și șoferul microbuzului în care se aflau victimele carnagiului înregistrat în zorii zilei de sâmbătă, 5 octombrie. Cosmin Ștefan avea 43 de ani, era căsătorit și avea un copil.