Ex-soția cunoscutului prezentator TV s-a cuplat cu un afacerist din Timișoara: ”Mi-am găsit în sfârșit jumătatea!” + Primele imagini cu noul iubit

17:00

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au despărțit brusc, acum aproape un an, și au făcut-o cu mare tam-tam. Fiecare și-a găsit ”alinarea”, dar, se pare, sentimentele unul față de celălalt sunt prea mari și … S-au împăcat? Culiță Sterp a vorbit despre, la Antena Stars, despre reînnodarea relației cu aceea care i-a fost […] The post Nu s-au mutat împreună, dar… Culiță Sterp rupe tăcerea! Ce spune despre Carmen de la Sălciua appeared first on Cancan.ro.