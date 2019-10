A fost dezmembrată cea mai mare reţea de trafic de droguri descoperită vreodată în Regatul Unit

00:10

Actriţa Sigourney Weaver, pe numele său real Susan Alexandra Weaver, s-a născut la 8 octombrie 1949, în Manhattan, New York. Tatăl ei, Sylvester L. Weaver Jr., un cunoscut producător TV, a fost preşedinte al NBC (1953-1955) iar mama sa Elizabeth Inglis era o actriţă britanică. Unchiul său, Doodles Weaver a fost actor de comedie şi muzician, potrivit www.imdb.com.În 1961, a urmat pentru o scurtă perioadă de timp cursurile şcolii particulare Chapin din New York. Anul următor, familia Weaver s-a mutat la San Francisco, apoi în Connecticut, unde a urmat cursurile şcolii Ethel Walker din Simsbury. În 1963, şi-a schimbat numele după personajul Sigourney Howard din romanul ''Marele Gatsby'' de F. Scott Fitzgerald. În timpul şcolii a jucat în piesele de teatru "A Midsummer Night's Dream" şi "A Streetcar Named Desire".Actriţa şi-a completat studiile, absolvind cursurile de literatură ale Universităţii Stanford, în 1972. A obţinut un Master of Fine Arts de la Şcoala de Teatru Yale din New Heaven. În 1973, a debutat în teatru în piesa "Watergate Classics". În perioada anilor '70 a mai jucat în: "Marco Polo Sing a Song", "The Animal Kingdom", "A Flea in Her Ear", "The Constant Husband", "Conjuring an Event". S-a făcut remarcată în piesa "Das Lusitania Songspiel", scrisă împreună cu Christopher Durang şi în care a jucat timp de două sezoane, din 1979 până în 1981, pentru care a primit Drama Desk Award. La mijlocul anilor '70 a apărut şi în câteva spoturi comerciale la TV şi a jucat şi în soap-opera ''Somerset''.În 2012, Sigourney Weaver a interpretat-o pe Masha în piesa scrisă de Christopher Durang, care a câştigat un Premiu Tony, ''Vanya and Sonia and Masha and Spike'' alături de David Hyde Pierce şi Kristine Nielsen, potrivit http://theflea.org. O serie de documentare, filme sau seriale TV, precum: ''Planet Earth'' (2006), ''Prayers for Bobby'' (2009, Premiul GLAAD Media pentru interpretare şi Premiul Trevor Life în 2011), ''Political Animals'' (2012), ''Ingrid Bergman: In Her Own Words'' (2015), ''The Beatles: Eight Days a Week'' (2016), ''The Defenders'' (2017), ''Laddie: The Man Behind the Movies'' (2017), ''Dian Fossey: Secrets in the Mist'' (2017), ''Dream the Future'' (2018) s-au numărat printre proiectele desfăşurate în cadrul televiziunii.A fost distribuită în rolul Shelley Duvall în filmul ''Annie Hall'' (1977) şi apoi, a fost Ellen Ripley în ''Alien'' (1979, regia Ridley Scott), care i-a adus actriţei o nominalizare la un Premiu BAFTA pentru cel mai bun debut. Filmul a fost desemnat, în 2002, "important din punct de vedere cultural, istoric şi estetic" şi a fost inclus în Registrul Naţional al Filmului (National Film Registry) din Statele Unite, unde va fi păstrat pentru generaţiile viitoare.Au urmat peliculele: ''Eyewitness'' (1981); ''Ghostbusters'' (1984); ''Alien 2'' (1986), regia James Cameron, Premiul Saturn pentru cea mai bună actriţă, acordat de Academia filmelor de Science Fiction, Fantasy şi Horror, nominalizată la un Premiu al Academiei şi la un Glob de Aur; ''Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey'' (1988), peliculă ce prezintă activitatea desfăşurată de specialista în primate Dian Fossey, al cărei scenariu a fost adaptat după cartea sa cu acelaşi titlu pentru care a fost recompensată cu Premiul Mărul de Aur pentru Actriţa Anului, un Glob de Aur alături de Jodie Foster şi Shirley MacLaine şi nominalizată la un Premiu Oscar; ''Working Girl'', Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, nominalizată la un Premiu Oscar, BAFTA; ''Ghostbusters 2'' (1989); ''Alien 3'' (1992), regia David Fincher; ''Copycat'' (1995); ''The Ice Storm'' (1997), BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol secundar; ''Alien: Resurrection'', regia Jean-Pierre Jeunet (1997); ''Galaxy Quest'' (1999); ''Heartbreakers'' (2001); ''The Village'' (2004); ''Snow Cake'', ''The TV Set'' (2006); ''The Girl in the Park'' (2007); ''WALL-E'' (voce) - 2008); ''Avatar'' (2009), regia James Cameron, nominalizată la Premiul Saturn pentru cea mai bună actriţă, acordat de Academia filmelor de Science Fiction, Fantasy şi Horror; ''You Again'' (2010); ''Cedar Rapids'' (2011); ''The Cabin in the Woods'', ''Red Lights'', ''The Cold Light of Day'' (2012); ''Exodus: Gods and Kings'' (2014); ''Chappie'' (2015); ''Finding Dory'' (voce), ''Ghostbusters'', ''A Monster Calls'', ''The Assignment (2016); ''The Meyerowitz Stories'' (2017).Sigourney Weaver a fost preşedinta de onoare a ''Dian Fossey Gorilla Fund'' în ultimii 30 de ani. De asemenea, a făcut parte din Consiliul pentru Drepturile Omului timp de 25 de ani, şi în prezent este membră a Consiliului Grădinii Botanice din New York. În 2009 a primit Premiul ''Rachel Carson'' al Societăţii Naţionale Audubon pentru munca sa în sprijinul mediului înconjurător. Actriţa este co-fondatoare a Teatrului The Flea din Manhattan, care susţine tinerii artişti şi lucrările noi, conform http://theflea.org.Este căsătorită, din 1984, cu Jim Simpson şi au o fată Charlotte, născută în 1990.La 16 decembrie 1999, actriţa americană şi-a inaugurat propria stea de pe faimosul Walk of Fame de la Hollywood, notează www.walkoffame.com. La 22 septembrie 2016, a fost recompensată cu premiul Donostia pentru întreaga carieră, la cea de-a 64-a ediţie a Festivalului de Film de la San Sebastián.Actriţa care a interpretat-o pe dr. Grace Augustine în celebrul ''Avatar'' din 2009, va juca în cele patru continuări ale filmului în regia aceluiaşi James Cameron. ''Avatar 2'' urmează să fie lansat în 2021, iar celelalte în 2023, 2025 şi 2027, potrivit www.imdb.com.