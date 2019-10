Fotbal: Internaţionalul spaniol Dani Ceballos spune că se simte foarte bine la Arsenal

03:50

Studenţii Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) din Târgu Mureş de la cele trei secţii, română, maghiară şi engleză, au manifestat un interes foarte mare faţă de cursurile opţionale de hipnoterapie medicală şi medicina subconştientului, care urmează să fie predate, în premieră în România, la catedra de Psihiatrie, în primul semestru al acestui an universitar."Începând din acest an universitar, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) Târgu Mureş, la catedra de Psihiatrie, vom preda în curând un curs facultativ de hipnoterapie medicală şi medicina subconştientului, atât în limba engleză cât şi în în limba română. Se pare că niciun curs opţional nu a trezit atât de mare interes ca acesta. Studenţii îşi mai pot exprima opţiunea de a participa la curs până săptămâna viitoare. Dat fiind interesul foarte mare, pentru rezidenţi şi medici se discută despre un curs postuniversitar pe care să-l predau ulterior. Până atunci, cursul pentru studenţi va cuprinde teorie şi practică, şi în acest prim semestru de predare vom preda ce este hipnoza, cum se aplică, vom discuta despre istoria hipnozei, tehnici de inducere a hipnozei, terapii care se folosesc în starea de hipnoză. Vom discuta despre hipnoterapia medicală pentru tulburările de depresie, anxietate şi vindecarea atacurilor de panică, tulburările de somn şi managementul stresului, ce pentru managementul durerii, pentru pregătirea pre-operatorie, intra-operatorie şi post-operatorie. Într-adevăr este o premieră în România, vor fi cursuri din două în două săptămâni, atât teorie, cât şi lucrări practice", a declarat marţi, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei Europene pentru Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului, dr. Elena Gabor.Preşedintele Asociaţiei Europene pentru Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului a salutat deschiderea de care a dat dovadă conducerea UMFST Târgu Mureş faţă de acest curs, pe fondul apariţiei tot mai multor studii legate de eficacitatea hipnoterapiei în cazul afecţiunilor medicale."Studiile efectuate au indicat faptul că prin Psihanaliză au fost 38 % recuperări după 600 de şedinţe, prin Terapia comportamentală sunt 72 % după 22 de şedinţe şi prin Hipnoterapie sunt 93 % recuperări după numai 6 şedinţe", a afirmat Elena Gabor, care a precizat însă că gradul de reuşită a terapiilor subconştientului este foarte mare doar dacă pacientul vrea să coopereze şi numai după ce acesta îşi schimbă convingerile negative bazate pe frică şi îndreptate către descurajare.Preşedintele AEHM susţine că prin renunţarea la convingerile negative, sentimentele se schimbă, producţia hormonală se schimbă, nivelul energetic ca şi conştiinţă sau ca şi corp energetic se schimbă, fapt de permite organismului uman să se vindece."În cartea mea 'Acasă la Arborele Vieţii' am dorit să fac cunoscute cazurile de vindecare a patru persoane cu care am lucrat în SUA, care mi s-au părut fascinante şi relevante pentru această vindecare prin intermediul redescoperirii de sine, prin intermediul reconectării cu nivelurile superioare de conştiinţă. Cartea prezintă cazuri de vindecare din probleme cum sunt anxietatea, depresia, dublată de gânduri de suicid, cancer incipient, oboseală cronică, insomnii etc. (...) Manualele le-am pregătit eu pe baza muncii mele din ultimii 13 ani în domeniul hipnoterapiei medicale. Este un pas înainte pentru a dezvolta medicina subconştientului prin care se promovează aducerea sufletului (subconştientului) înapoi în medicină, fiindcă sufletul este o componentă esenţială în fiinţa noastră. A lucra pe subconştient şi a ne accesa problemele noastre de la acel nivel are un aport foarte mare în vindecare. În toată lumea, medicii psihiatri, psihologii şi în general medicii din toate specialităţile au training în hipnoză şi hipnoterapie", a arătat Elena Gabor. AGERPRES / (A - autor: Dorina Matiş, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie/facebook.com