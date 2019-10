Accident pe A1: Camion blocat pe banda de urgență, lovit de un altul. Alte 4 mașini s-au ciocnit

19:10

Elevii vor primi mai mulți bani. Ce hotărâre a luat Guvernul. Ministerul Educației Naționale a anunțat de curând faptul că Guvernul a luat o decizie extrem de importantă în privința burselor acordate elevilor, în anul școlar 2019-2020. Schimbarea se aplică în cazul burselor de merit, de performanță, de studiu și de ajutor social. Astfel, conform […] The post Elevii vor primi mai mulți bani. Ce hotărâre a luat Guvernul appeared first on Cancan.ro.