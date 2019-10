ANTENA3.RO LIVE. Care sunt semnele că am avea nevoie de psiholog, joi, la ora 15:00

Traim inca in tara sau mai degraba in societatea care nu a depasit rusinea de a merge la psiholog. Stim ca ceva nu e in regula, dar nu ni se pare important. Usor usor lucrurile se misca, dar adesea e chiar prea...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3