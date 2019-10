Un magazin naturist a păcălit o instanţă 2 ani că este laborator specializat în teste ADN. „Greşeala lor!”, spune proprietarul

11:30

Biblioteca Vascocelos este o librărie din capitala Mexicului, considerată una dintre cele mai frumoase construcții arhitectonice din secolul 21, relatează eluniversal.com.mx. Biblioteca îi este dedicată lui Jose Vasconcelos, filosof, fost candidat la alegerile prezidențiale din Mexic și fost președinte la Bibliotecii Naționale din Mexic. View this post on Instagram “Alguien a quien una vez amé, […] Post-ul Biblioteca Vasconcelos, una dintre cele mai spectaculoase din lume. Are peste 600.000 de volume apare prima dată în Libertatea.